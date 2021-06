PS5 acquistata grazie a Xbox Game Pass: la storia che mette d'accordo Sony e Microsoft

Giunge dal Brasile l'insolito racconto di un giocatore che, grazie ai vantaggi offerti da Xbox Game Pass, si è deciso ad acquistare la sua tanto desiderata PlayStation 5.

Anche se di primo acchito potreste rimanere spiazzati, il racconto condiviso dall'utente Yggfk, in realtà, non fa altro che diventare un emblema del florido periodo che il medium videoludico sta affrontando in questo periodo. Il giocatore in questione, storicamente possessore di console Nintendo e Microsoft, è abbonato al servizio di Xbox Game Pass dal 2017, ovvero da quando il colosso di Redmond ha lanciato la sua offerta di gaming on demand. All'alba della nuova generazione videoludica, Yggfk ha deciso di passare subito a Xbox Series X e, da grande sostenitore della compagnia verdecrociata, proseguire con il suo abbonamento al Game Pass.

L'utente non si è risparmiato in elogi nei confronti del servizio, che gli ha permesso di smettere di acquistare i titoli a prezzo pieno e goderseli una volta inseriti all'interno del catalogo. Nel corso degli anni, il giocatore ha iniziato però a nutrire una forte curiosità nei confronti dei prodotti Sony, ancora molto lontani dal suo mondo. Dopo aver resistito alle tentazioni per molto tempo, all'annuncio della patch 60fps su PS5 di The Last of Us Parte II, Yggfk cede e acquista la sua PlayStation 5.

Il dettaglio interessante, però, è che il merito è da attribuire al Game Pass: grazie agli anni di risparmi resi possibili dal servizio di Microsoft, l'utente ha finalmente potuto potuto mettere le mani anche sulla console Sony. L'acquisto è stato a lungo rimandato poiché in Brasile il gaming è un hobby molto costoso, e che quindi costringe i consumatori ad essere particolarmente selettivi. Una storia "win-win", insomma, che accontenta entrambi i competitor, e che sottolinea quanto vasta ed allettante sia attualmente l'offerta di entrambe le compagnie.