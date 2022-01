PS5: un adattatore per il DulaSense permette di giocare con una sola mano

Dando fondo a tutta la sua inventiva e affidandosi ad una stampante 3D, lo youtuber Akaki Kuumeri ha progettato e realizzato dal nulla un adattatore per il DualSense di PlayStation 5 che permette di giocare con una sola mano.

Nel video allegato in cima a questa notizia, Kuumeri presenta la sua invenzione e offre una dimostrazione del suo funzionamento in giochi come Rocket League e Grand Theft Auto 5. Fondamentalmente, l'adattatore necessita di essere posizionato su una superficie piana per poter svolgere il suo compito. In questo modo, il giocatore può spostare l'analogico controlaterale muovendo il DualSense contro la superficie. Tutti gli altri tasti sono invece raggiungibili mediante un'altra serie di componenti, come potete vedere nel filmato.

Questo adattatore potrebbe rivelarsi incredibilmente utile per tutti i giocatori disabili che non vogliono rinunciare alla loro passione su PlayStation 5. Contrariamente a Microsoft, che da anni produce l'Xbox Adaptive Controller, Sony non ha mai mostrato interesse verso iniziative di questo tipo. Il generosissimo Kuumeri ha anche caricato i progetti dell'accessorio su PrusaPrinters, offrendo a tutti gli interessati la possibilità di scaricarli gratuitamente e di procedere alla stampa, a patto che abbiano accesso ad una stampante 3D. Cosa ve ne pare della sua invenzione?