PS5 potrebbe essere affiancata da una seconda console Sony per il gioco via Cloud?

SegmentNext ha scoperto un brevetto di Sony Interactive Entertainment america LLC depositato lo scorso 29 agosto e relativo ad un misterioso "dispositivo per il gaming Cloud"... che la compagnia stia pensando ad una seconda console da affiancare a PlayStation 5?

Una simile strategia era stata vociferata per quanto riguarda Xbox Scarlett, con Microsoft al lavoro su due modelli conosciuti con i nomi in codice Anaconda e Lockhart, con quest'ultimo dispositivo dedicato unicamente al gioco in streaming con supporto per Project xCloud e dunque nettamente più economico rispetto alla console principale.

Al momento la casa di Redmon ha abbandonato l'idea della doppia console, come confermato da Phil Spencer all'E3, Sony però potrebbe muoversi nella stessa direzione presentando sia PlayStation 5 sia un device dalle dimensioni e dal prezzo più contenuti pensato esclusivamente per giocare con i titoli distribuiti tramite PlayStation Now.

Si tratta al momento solo di speculazioni e l'esistenza del brevetto non conferma di fatto l'esistenza di una console Sony dedicata allo streaming e ai giochi Cloud. Ricordiamo che secondo alcuni rumor PS5 sarà presentata a febbraio 2020 durante uno speciale evento PlayStation Meeting, ne sapremo di più in questa occasione? Lo scopriremo (eventualmente) tra pochi mesi.