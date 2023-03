PS5 si aggiorna ancora: arriva la patch 7.01, che cosa cambia?

La scorsa settimana Sony ha pubblicato il firmware 7.00 di PlayStation 5, che ha introdotto una serie di attese nuove funzioni come Discord e il VRR a 1440p. Per la piattaforma next-gen del colosso nipponico è però già tempo di aggiornarsi ancora.

Sony ha infatti già pubblicato un nuovo aggiornamento per PS5, il 7.01, che in verità apporta soltanto alcune piccole migliorie di routine volte a rendere ancora più stabile il sistema. Le patch notes ufficiali riportano infatti che l'update 7.01 perfeziona le performance di sistema, ma non ci sono dettagli più precisi sui cambiamenti introdotto con la patch. Che si tratti di un aggiornamento minore lo si può comunque notare anche dal suo peso, che non va oltre l'1.5GB.

E' in fondo normale che Sony pubblichi patch minori di questo tipo, soprattutto dopo l'arrivo di un major update come il 7.00 che ha apportato numerose aggiunte e migliorie specifiche. Il 7.01 permette dunque al sistema di funzionare in maniera ancora più corretta dopo l'ultimo grosso update, in modo così da evitare il più possibile l'insorgere di qualunque problema. A tal proposito non è mancata qualche lamentela da parte dei giocatori: sembra infatti che l'update 7.00 di PS5 favorirebbe gli spoiler attraverso una delle sue nuove funzioni.

Tra gli altri inconvenienti segnalati, il conteggio automatico delle ore passate sui giochi PS5 non è preciso: che l'update 7.01 possa aver sistemato queste sbavature?