PS5 si aggiorna ancora, disponibile per il download il firmware 20.02-02.30.00

Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento software per PlayStation 5, che porta il firmware alla versione 20.02-02.30.00, seguendo la nuova denominazione degli update adottata dal lancio di PS5. Ma quali sono le effettive novità?

In realtà l'aggiornamento 20.02-02.30.00 non sembra portare in dote nessuna modifica sostanziale, il changelog parla genericamente di "un aggiornamento per migliorare la stabilità generale", da notare che dopo aver aggiornato la console partirà anche l'update del controller DualSense.

Non ci sono dunque nuove funzionalità o migliorie particolari, si tratta di un minor update che migliora l'esperienza utente aumentando la stabilità durante l'utilizzo di app e giochi non specificati, per funzioni aggiuntive dovremo necessariamente aspettare un nuovo major update, in arrivo presumibilmente all'inizio del 2021.

Sony ha pubblicato un nuovo trailer di PS5 che mostra parte della lineup in arrivo nel prossimo futuro, tra i giochi presenti nel video compaiono Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Deathloop, Project Athia (titolo provvisorio), Ghostwire Tokyo, Ratchet & Clank Rift Apart e Destruction AllStars, quest'ultimo in uscita a febbraio 2021 e disponibile gratis per gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

Avete già installato il nuovo aggiornamento software di PS5? Fateci sapere qui sotto nei commenti se avete notato significative migliorie dopo l'installazione dell'update di PlayStation 5 e del DualSense.