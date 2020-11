PS5 si aggiorna ancora: download del nuovo firmware 20.02-2.26

I possessori di PlayStation 5 si saranno accorti che nelle nella giornata di mercoledì 25 novembre Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento firmware per PS5 e PS5 Digital Edition che porta la console alla versione v20.02-2.26.

Purtroppo non ci sono dettagli sulle novità portate in dote da questo update, che considerando la numerazione dovrebbe essere solamente un minor update rispetto al firmware v20.02-2.25 reso disponibile poco dopo il lancio della console in Europa.

Non è chiaro se questo aggiornamento vada a risolvere i problemi della modalità riposo di PlayStation 5 o il bug della coda dei download su PS5, quest'ultimo in realtà dovrebbe essere già stato fixato dal precedente firmware ma alcuni consumatori continuano a sperimentare la problematica su PS5 e PS5 Digital.

Ne sapremo probabilmente di più a breve non appena Sony pubblicherà un changelog ufficiale delle novità dell'aggiornamento PS5 v20.02-2.26, la nuova numerazione adottata dalla compagnia sembra piuttosto confusionaria rispetto a quanto accadeva su PS4, dobbiamo quindi abituarci alla numerazione progressiva e capire quando si parla di major update e quando invece di aggiornamenti minori dedicati magari solo alla risoluzione di piccoli bug ed all'aumento della stabilità con l'uso di app e giochi.