PS5 si aggiorna: arrivano funzioni inedite per il party e supporto a PULSE Elite

Tempo di un nuovo aggiornamento per PlayStation 5, che accoglie il firmware 24.01-08.60.00 dal peso complessivo di 1.1GB. Non si tratta di un aggiornamento particolarmente esplosivo, ma in ogni caso dalle note ufficiali emergono novità piuttosto gradite per tutti i possessori della console Sony.

Anzitutto il nuovo updater implementa funzioni inedite per i party: nella relativa scheda è ora possibile vedere tutti i party a cui si è preso parte in passato, permettendo se necessario anche di riavviarli semplicemente selezionandoli dall'elenco "Recenti". Novità anche in ottica audio, con PlayStation 5 con un aggiornamento relativo alle cuffie PULSE Elite e gli auricolari PULSE Explore: adesso è possibile utilizzare la funzione dell'equalizzazione del suono oltre a sentire meglio la propria voce nelle chat vocali grazie all'opzione Effetto Locale. Ancora, quando questi prodotti PULSE sono nelle vicinanze comparirà una notifica che permetterà di connetterle rapidamente. Sempre tramite questa notifica è possibile passare velocemente dalla connessione su PC a quella su PS5.

Il resto delle novità riguarda operazioni di routine, come ad esempio prestazioni migliorate e una maggiore stabilità del software di sistema, così come l'ottimizzazione dei messaggi e la praticità di alcune schermate.

