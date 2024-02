PS5 si aggiorna in Beta: migliorie all'audio del DualSense e altre chicche da scoprire

Sony ha annunciato l'arrivo di una nuova versione Beta del firmware di PlayStation 5, disponibile su invito in USA, Canada, Giappone, Gran Bretagna, Germania e Francia, ma non in Italia, almeno per ora.

La Beta è disponibile ora per gli utenti selezionati nei paesi citati e aggiunge una serie di novità per quanto riguarda il microfono e lo speaker del DualSense e del DualSense Edge.

Nello specifico, viene aumentato il volume dello speaker per sentire l'audio e i messaggi vocali in maniera più nitida e chiara, migliorate le opzioni per la cancellazione del rumor tramite AI. Sony ha inoltre lavorato per migliorare la funzionalità Share Screen permettendo ora di usare indicatori per segnalare un punto preciso, una funzione molto utile per evidenziare determinati particolari. Infine, è possibile ora aumentare o diminuire la luminosità dell'indicatore di accensione di PS5 dal menu principale, selezionando tra luminosità alta, media o bassa. Una funzionalità non certo indispensabile ma che dimostra l'attenzione di Sony per i piccoli particolari. Nel momento in cui scriviamo il nuovo firmware Beta non è ancora disponibile per il download ma lo sarà nel corso della giornata odierna, come detto purtroppo al momento i giocatori italiani non possono scaricare questo aggiornamento software per PlayStation 5.