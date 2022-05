PS5 si aggiorna: disponibile il firmware 22.01-05.10.00, cosa cambia?

Mentre proseguono gli avvistamenti del bundle di PlayStation 5 con Horizon: Forbidden West (che risulta tuttavia già esaurito) e la carenza di scorte continua a rendere difficile recuperare la sua nuova console, Sony rende disponibile un nuovo firmware di sistema per il suo ultimo hardware da gaming.

Quest'oggi - giovedì 12 maggio -, è infatti diventata disponibile la patch di sistema 22.01-05.10.00 per PlayStation 5. L'aggiornamento, che può già essere scaricato, non introduce grandi cambiamenti nel sistema operativo della console di nuova generazione. Con una dimensione contenuta, pari a circa 1.06 GB, il firmware 22.01-05.10.00 si limita infatti a migliorare la stabilità complessiva di PlayStation 5. Nessuna specifica ulteriore è stata per il momento diffusa dal team di Sony.

A latere della distribuzione del nuovo update, la recente conferenza finanziaria organizzata dal colosso giapponese ha confermato il mancato raggiungimento degli obiettivi di distribuzione di PlayStation 5. A causa della crisi dei semiconduttori e del difficile contesto internazionale, non è infatti risultato possibile produrre il quantitativo previsto di nuove console. Come reazione, Sony ha annunciato la decisione di riacquistare 25 milioni di azioni Sony. Al contempo, è stata sottolineata la volontà di distribuire il 50% di PlayStation 5 in più nel corso dell'intero 2022.