PS5 si aggiorna, nuovo firmare disponibile per il download: peso e dettagli

Parallelamente alla pubblicazione del firmware 10.71 destinato a PlayStation 4, il team di Sony ha reso disponibile anche un nuovo aggiornamento di sistema per PlayStation 5.

La console di nuova generazione accoglie dunque anch'essa una ulteriore patch, che porta il sistema operativo dell'hardware alla versione 23.01-07.61.00.00. Già disponibile per il download e l'installazione, l'aggiornamento di PlayStation 5 pubblicato giovedì 10 agosto 2023 ha un peso piuttosto contenuto, pari a circa 1.15 GB.

I cambiamenti apportati dal firmware, come facilmente immaginabile, non sono dunque particolarmente corposi. Nelle note diffuse da Sony, ci si limita in effetti a citare - come spesso accade in questi casi - "il miglioramento delle performance di sistema" di PlayStation 5. Segnaliamo a ogni modo che l'installazione della nuova patch per PS5 è un passaggio necessario per poter tornare ad avere accesso a PlayStation Network sull'hardware.



Il nuovo update destinato alla console Sony non si presenta dunque troppo ricco di contenuti, al contrario dell'aggiornamento Beta attualmente in fase di test. Quest'ultimo interviene infatti su diversi aspetti del funzionamento dell'hardware, inclusa l'abilitazione dello streaming in 4K dei giochi su PlayStation 5. Ancora in fase Beta, il firmware è accessibile solamente a un numero di limitato di utenti PS5, ma dovrebbe divenire pubblico entro alcuni mesi.