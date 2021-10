PS5 si aggiorna, nuovo firmware disponibile ora per il download in Italia

A sorpresa, Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento software per PlayStation 5 che aggiorna il firmware della console alla versione 21.02-04.02.00.02-00.00.00.0.0, l'update è ora disponibile per il download con un peso di circa 900 MB.

Purtroppo non ci sono dettagli sulle novità oltre ad un generico "migliora la stabilità del sistema operativo durante l'utilizzo di giochi e applicazioni", descrizione standard di numerosi changelog per aggiornamenti che si occupano di apportare migliorie "sotto il cofano" ma senza introdurre nuove funzionalità.

Con l'aggiornamento di settembre per PS5 Sony ha introdotto tra le altre cose il supporto esteso per le unità SSD, il supporto Audio 3D per gli altoparlanti della TV e altre novità legate all'interfaccia, ai Trofei e a PlayStation Now, in grado ora di far girare giochi anche a 1080p e non solo a 720p.

E' dunque probabile che l'update di ottobre sia un semplice aggiornamento di routine che vada a risolvere bug e problemi minori nel codice del sistema operativo con l'obiettivo di migliorarne la stabilità e ridurre al minimo i problemi durante l'utilizzo.

Avete notato altre migliorie dopo l'installazione dell'aggiornamento 21.02-04.02.00.02-00.00.00.0.0 per PlayStation 5? Lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione, aspettiamo il vostro parere e le testimonianze su questo nuovo update del sistema operativo di PS5.