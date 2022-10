PS5 si aggiorna e migliora le performance: nuovo update disponibile per il download

A breve distanza dalla recente pubblicazione dell'App nativa di Disney+ per PlayStation 5, la console ammiraglia di casa Sony accoglie un nuovo aggiornamento dedicato.

Il team di Sony ha infatti provveduto a rendere disponibile un ulteriore firmware di sistema. Identificato come aggiornamento 22.02-06.00.01, quest'ultimo è ora disponibile per il download. La patch di sistema per PS5 ha un peso pari a circa 1.08 GB e dovrebbe dunque richiedere tempistiche di installazione alquanto contenute. Come di consueto, il colosso giapponese non ha offerto troppi dettagli sui contenuti dell'aggiornamento, che stando alla descrizione ufficiale si limiterà a "migliorare le performance di sistema di PlayStation 5".

In assenza di ulteriori indicazioni, non è da escludere che la patch possa intervenire sulle recenti segnalazioni di un Jailbreak di PlayStation 5, con gli ingegneri Sony che potrebbero aver già trovato un modo per sigillare la falla nella sicurezza dell'hardware. Stando alle informazioni più recenti, diversi utenti starebbero ad esempio sfruttando tale debolezza di PS5 per installare P.T. su PlayStation 5, ovviamente in maniera illegittima. Ricordiamo infatti che il contenuto è stato rimosso da PlayStation Store ormai da diversi anni.



Come detto, ad ogni modo, al momento non vi sono dettagli ufficiali più specifici legati alla patch 22.02-06.00.01 di PlayStation 5.