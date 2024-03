PS5 si aggiorna: migliorie al suono del DualSense e luminosità del LED tra le novità

Sony ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per PlayStation 5 che introduce nuove funzionalità e migliorie, tra cui le interazioni con lo schermo condiviso e la possibilità di regolare la luminosità della spia di accensione di PS5.

Nello specifico, è stato aggiornato il software dei controller DualSense e DualSense Edge per migliorare l'audio dell'altoparlante, i due joypad possono ora produrre suoni ad un volume più elevato inoltre viene utilizzata l'intelligenza artificiale per eliminare i rumori di sottofondo e rendere più nitide le conversazioni in chat vocale.

La funzionalità schermo condiviso in modalità schermo intero permette ora di utilizzare puntatori ed emoji per interagire con l'host, inoltre Sony fa sapere che nel corso del mese di marzo renderà disponibile anche un aggiornamento l'app PlayStation.

Infine, è ora possibile regolare la luminosità della spia di accensione di PS5 dal menu Impostazioni vi basterà andare su Sistema e successivamente su Segnale acustico e luce, quindi selezionare Luminosità per regolare la luminosità del LED.

Il rollout del nuovo aggiornamento è iniziato nella giornata di oggi (mercoledì 13 marzo) e si completerà nelle prossime ore, dunque al momento il nuovo software potrebbe non essere ancora disponibile per tutti ma non preoccupatevi, vi basterà aspettare al massimo qualche ora per poter scaricare il nuovo update software di PlayStation 5.

