PS5 si aggiorna prima di Natale: arriva il firmware 23.02-08.40.00, ma cosa cambia?

Sony ha reso disponibile per il download il nuovo firmware 23.02-08.40.00 per PlayStation 5 e PlayStation 5 Slim, quello che si presume essere l'ultimo aggiornamento software dell'anno per PS5. Ma quali sono le novità di questo update?

In realtà l'aggiornamento software PS5 23.02-08.40.00 non include nuove funzionalità o opzioni di alcun tipo, limitandosi ad apportare una serie di migliorie e ottimizzazioni sotto il cofano. Sony fa sapere di aver risolto problemi legati alla sicurezza del software, di aver migliorato la stabilità e di aver apportato correzioni alla visualizzazione dei messaggi, che su alcuni schermi potevano non visualizzarsi interamente.

L'aggiornamento pesa 1.1 GB ed è dunque il classico update di manutenzione, per un major update con nuove funzionalità bisognerà probabilmente attendere il 2023. A novembre in occasione del lancio di PS5 Slim, Sony aveva pubblicato un aggiornamento firmware PS5 con un piccolo cambiamento estetico per adattare le animazioni ed i menu ad entrambe le console, sia al "vecchio" che al nuovo modello.

Intanto, Sony fa sapere di essere pronta per il Natale con magazzini pieni di PS5 Slim, l'azienda giapponese ha prodotto un gran numero di console per poter soddisfare la domanda, altissima grazie anche al successo di giochi come Marvel's Spider-Man 2, che ha garantito un boost alle vendite di PlayStation 5 a ottobre e novembre.