PS5 si aggiorna, quali sono le novità del firmware 23.01-07.20.00?

A sorpresa, Sony ha pubblicato l'aggiornamento firmware 23.01-07.20.00 per PS5 e PS5 Digital Edition, disponibile ora per il download. Non si tratta di un Major Update ma c'è da segnalare come l'aggiornamento non si limiti solo a migliorare la stabilità generale del sistema operativo.

O meglio, il firmware 23.01-07.20.00 contiene effettivamente migliorie sotto il cofano e risoluzioni di bug con l'obiettivo di rendere più stabile il sistema durante l'utilizzo di applicazioni e giochi ma il changelog parla anche di "miglioramenti ai messaggi e all'usabilità su alcuni schermi", una descrizione in realtà piuttosto vaga e non molto chiara, al momento però non ci sono altri dettagli in merito.

Il firmware 23.01-07.20.00 di PlayStation 5 pesa 1.15 GB ed è ora disponibile per il download, il peso è leggermente superiore a quello dei firmware "di manutenzione" che hanno una dimensione solitamente pari a 800 o 900 MB, non è escluso quindi che questo update possa nascondere altre funzionalità o cambiamenti non citati nel changelog ufficiale.

Nel frattempo vi segnaliamo che PS5 ha registrato vendite record in Europa all'inizio del 2023, grazie ai nuovi restock che hanno permesso ad un maggior numero di giocatori di poter comprare PlayStation 5 direttamente in negozio senza troppa difficoltà, mettendo i bastoni tra le ruote a scalper e bagarini.