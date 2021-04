PS5 si aggiorna: il nuovo firmware risolve il bug del 4K 120Hz su TV Samsung

Tra le tante novità introdotte da Sony con l'aggiornamento del firmware PS5 di aprile troviamo anche la risoluzione del problema riscontrato dai possessori di una TV Samsung nella gestione del flusso video 4K HDR a 120Hz.

Il bug del 4K HDR su TV Samsung con PS5, quindi, viene chiuso con l'ultimo intervento compiuto dai progettisti di Sony. Sin dal novembre dello scorso anno, infatti, il problema in questione ha impedito all'utenza PlayStation 5 di connettere in maniera appropriata la console next gen ad alcuni degli ultimi modelli di TV Samsung.

A causa di questo bug, PS5 non riusciva a gestire il flusso video richiesto dai nuovi pannelli televisivi di Samsung in 4K HDR con frequenza di aggiornamento dei fotogrammi pari a 120Hz. La relativamente ristretta cerchia di utenti che possiedono questa particolare tipologia di TV ha contribuito a mitigare i disagi arrecati agli acquirenti di lancio di PlayStation 5, ma la risoluzione di questo bug con il firmware di aprile rappresenta comunque un'ottima notizia, in funzione della crescente diffusione delle TV a elevato refresh rate e in previsione dell'inevitabile aumento dei videogiochi che integreranno questa funzione per sbloccare la modalità a 120fps come in DiRT 5.

Stando alle segnalazioni della community, tra le novità dell'ultimo firmware dovrebbe esserci anche la riduzione del rumore del lettore dischi di PS5.