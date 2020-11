PS5 si aggiorna: pubblicato un nuovo update di sistema per la console

Con PlayStation 5 già disponibile in molti grandi mercati, inclusi Stati Uniti d'America, Giappone e Canada, non sorprende che Sony abbia già iniziato a rendere disponibili alcuni primi update.

A pochi giorni dall'esordio sul mercato videoludico internazionale e ormai brevissima distanza dall'arrivo dell'hardware negli Stati europei, il software di PlayStation 5 si aggiorna alla versione 20.02-02.25.00. Le dimensioni della patch di sistema si collocano sui circa 886 MB ed il download è già disponibile per coloro che sono in possesso della console di nuova generazione. Sul fronte delle modifiche apportate dall'aggiornamento, Sony non si è purtroppo prodigata in molti dettagli in merito. La descrizione della patch informa infatti semplicemente gli utenti del fatto che la sua installazione favorirà il miglioramento della stabilità del sistema.



Al momento, non è dunque chiaro se l'update contribuirà a risolvere o a ridurre l'incidenza di alcuni inconvenienti tecnici su PlayStation 5. In seguito al lancio della console, diversi utenti hanno infatti segnalato alcuni imprevisti durante l'utilizzo dell'hardware fresco di debutto sul mercato videolducio. Tra questi, la nutrita community di Resetera - che ha provato a fare il punto sulla sitauzione - ha in particolare citato problemi di connettività tramite utilizzo di cavo LAN e improvvisi malfunzionamenti per la modalità riposo di PS5.