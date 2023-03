PS5 si aggiorna, nuovo update: ora disponibile il firmware 7.01.01

In attesa di scoprire se arriverà effettivamente l'annuncio di una versione Slim di PlayStation 5, è tempo di prepararsi a scaricare un nuovo firmware di sistema per la console Sony.

Nel corso della mattinata di mercoledì 29 marzo 2023, il team di Sony ha infatti pubblicato un nuovo aggiornamento dedicato all'hardware. In particolare, tutti i possessori di PS5 possono ora procedere con il download e l'installazione della patch 7.01.01. Il file di aggiornamento ha dimensioni decisamente contenute, pari a 834 MB circa. Per completare l'operazione di update di PlayStation 5 sono dunque sufficienti poche decine di secondi.

Al momento, Sony non ha offerto dettagli specifici sulle novità apportate dal firmware, che non risulta accompagnato dalle consuete note esplicative. Di conseguenza, visto anche il peso decisamente contenuto dell'update, è probabile che la patch 7.01.01 rappresenti un hotfix minore volto a migliorare piccoli aspetti dell'esperienza utente offerta dal software di PlayStation 5.



Nel frattempo, non si arrestano le indiscrezioni relative alla futura evoluzione del parco console di casa Sony. Oltre ai già citati rumor su di una PlayStation 5 Slim, si continua infatti a discutere anche di una PS5 con lettore ottico esterno, il cui annuncio potrebbe coincidere con il reveal della data di uscita di Marvel's Spider-Man 2.