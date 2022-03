PS5 si aggiorna alla versione 21.02-04.51, ecco cosa cambia con il nuovo firmware

Sony ha pubblicato a sorpresa l'aggiornamento 21.02-04.51.00 per PlayStation 5 (versione completa 21.02-04.51.00.01-00.00.00.0.0), aggiornamento firmware ora disponibile per il download anche in Europa su PS5 e PS5 Digital.

L'aggiornamento pesa circa 900 MB e non include in realtà nuove funzionalità, limitandosi a correggere bug e problemi minori con l'obiettivo di migliorare la stabilità durante l'utilizzo di giochi e applicazioni. Si tratta del classico minor update che lavora dietro le quinte con l'obiettivo di migliorare l'esperienza d'uso ma che di fatto non presenta funzionalità inedite o nuove opzioni.

Per queste ultime bisognerà attendere il prossimo aggiornamento maggiore che secondo alcuni rumor uscirà nei prossimi mesi e introdurrà anche il tanto atteso supporto VRR su PlayStation 5. Al momento tutto tace da parte di Sony per quanto riguarda questa funzionalità e anche sul prossimo major update di PS5 non sappiamo nulla. Il download dell'aggiornamento 21.02-04.51.00.01-00.00.00.0.0 è già disponibile anche in Europa e non si segnalano problemi o bug noti dunque vi consigliamo di procedere appena possibile con l'update della vostra console.

Lo sapevate? Un nuovo PlayStation State of Play potrebbe essere in programma questa settimana con tanti annunci su nuovi giochi per PS4 e PS5, la data però potrebbe slittare a fine mese a causa della delicata situazione internazionale.