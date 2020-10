PS5: gli aggiornamenti firmware apporteranno migliorie anche alla ventola

Yasuhiro Ootori, progettista hardware di PlayStation 5, è stato intervistato da 4Gamer e in questa occasione ha svelato come la ventola della nuova console verrà ottimizzata dopo il lancio tramite gli aggiornamenti del firmware.

Nel corso della lunga intervista (tradotta dall'utente di ResetERA orzkare e riportata da PushSquare in lingua inglese) Ootori parla anche della ventola di PS5 e la testata giapponese fa capire come il comportamento della stessa varierà e migliorerà grazie agli aggiornamenti di sistema.

"Vogliamo ottimizzare il funzionamento della ventola in base ai dati raccolti sul comportamento della APU con diversi giochi." afferma il progettista, la redazione di 4Gamer puntualizza e aggiunge quanto segue: "la console ha tre sensori per la temperatura sulla motherboard, sensori che servono per tenere sotto controllo la velocità della ventola in base alle temperature registrate sull'APU, questi parametri verranno aggiornati tramite firmware e dunque il raffreddamento diventerà sempre più preciso e performante con il passare del tempo."

E' bene chiarire come Ootori non si sia sbilanciato rispetto alla sua dichiarazione, limitandosi a dire che il funzionamento del sistema di raffreddamento e della ventola verrà ottimizzato tramite i dati raccolti sulla temperatura dell'APU. Sony ha approfondito il funzionamento della ventola di PlayStation 5 a inizio mese tramite un video teardown, confermando anche l'adozione del metallo liquido come sistema di raffreddamento.