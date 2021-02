PS5 e aggiornamenti firmware: VRR e 4K/120fps col nuovo update? Lo suggerisce Tidux

L'ormai celebre "gola profonda" di Sony conosciuta sui social come Tidux si è riaffacciato sul suo profilo Twitter per condividere un'importante anticipazione su quelle che, a suo giudizio, saranno le maggiori novità previste con il prossimo aggiornamento firmware di PlayStation 5.

Interagendo con i suoi follower, il noto insider che, a inizio 2020, descrisse con dovizia di particolari il controller di PS5 prima del reveal ufficiale del DualSense, condivide uno stringato messaggio in cui spiega che il prossimo "Major Update" di PlayStation 5 dovrebbe essere disponibile da metà marzo.

Sempre in base alle informazioni condivise da Tidux, il firmware in questione interverrà su quattro punti specifici dell'ecosistema di funzioni della dashboard di PS5: il primo riguarderà l'attesa introduzione del Variable Refresh Rate su PS5 e il secondo avrà a che fare con il supporto ai giochi eseguiti in 4K a 120fps, mentre per le ultime due sorprese il leaker spiega di non avere, per il momento, delle anticipazioni da condividere.

Mentre aspettiamo di ricevere ulteriori dettagli da Tidux e, ovviamente, l'eventuale smentita o conferma da parte di Sony, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento sui migliori TV e monitor per giocare con PS5 e Xbox Series X.