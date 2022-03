PS5 aggiornamento 22.01-05: novità anche per PlayStation Plus e DualSense

Questa mattina Sony ha pubblicato l'aggiornamento 22.01-05 per PlayStation 5, questo update apporta alcune modifiche e migliora la stabilità generale del sistema operativo, inoltre ci sono novità anche per quanto riguarda PlayStation Plus e il controller DualSense.

Sebbene non siano elencate nel changelog, DualShockers ha scoperto la presenza di alcune novità legate non solo a DualSense ma anche a PlayStation Plus. Nello specifico adesso è possibile fissare il tab PlayStation Plus all'estrema sinistra della libreria e riscattare i giochi del mese in maniera più rapida, anche l'accesso alla raccolta dei giochi PlayStation Plus è stato reso più immediato.

L'update software va ad aggiornare anche il controller DualSense, in questo caso però le migliorie riguardano solamente la stabilità, senza l'aggiunta di nuove opzioni o funzionalità. Sony ha poi confermato che il supporto VRR arriverà nei prossimi mesi, al momento non sembra esserci una data precisa, è certo però che la frequenza di aggiornamento variabile non è presente nell'aggiornamento software pubblicato oggi e ora disponibile per il download in tutto il mondo.

Nei giorni scorsi si era parlato dell'imminente arrivo del VRR su PS5, alcuni insider erano certi di un debutto in breve tempo ma a quanto pare è necessario attendere un pochino in più del previsto per l'arrivo di questa funzionalità su PlayStation 5.