PS5: l'aggiornamento di aprile è disponibile per il download con tante novità

Annunciato a sorpresa nella giornata di ieri, il nuovo aggiornamento software di PlayStation 5 è disponibile per il download da oggi su PS5 e PS5 Digital. Si tratta del primo "Major Update" pubblicato dallo scorso mese di novembre, che introduce nuove funzionalità e opzioni molto richieste dalla community.

La più interessante è la possibilità di salvare i giochi PS5 su unità USB esterne, ma come funziona esattamente? "Grazie a questa funzionalità puoi trasferire i giochi PS5 dalla memoria di archiviazione interna alla memoria di archiviazione esterna USB. Quando sei pronto per giocare puoi copiare nuovamente i giochi nell'unità SSD della console. È più veloce reinstallare i giochi per PS5 dalla memoria di archiviazione estesa USB che scaricarli nuovamente o copiarli da un disco."

Disponibile inoltre lo Share Play Cross-Gen su PlayStation 4 e PlayStation 5, presenti anche migliorie al menu Base per consentire l'accesso rapido alle funzionalità ed ai contenuti più utilizzati, possibilità di personalizzare la raccolta giochi e nuove impostazioni e statistiche dei Trofei. Anche la PlayStation App si aggiorna con una serie di migliorie e nuove funzionalità che la rendono sempre più utile e pratica da utilizzare.

Infine, Sony fa sapere che "Questo non è che un assaggio dei numerosi aggiornamenti e miglioramenti che abbiamo apportato su PS5, PS4 e PS App."