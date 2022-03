PS5: nuovo aggiornamento disponibile, VRR in arrivo nei prossimi mesi

Sony ha annunciato di aver pubblicato un nuovo aggiornamento software per PS5 e PS4 disponibile da oggi per il download su entrambe le piattaforme, questo aggiornamento porta in dote alcune piccole novità, inoltre c'è spazio anche per il supporto al VRR in arrivo prossimamente su PlayStation 5.

Tra le novità del nuovo firmware segnaliamo la possibilità di partecipare a party aperti e chiusi su entrambe le console, inoltre l'aggiornamento porta in dote migliorie e ottimizzazioni per l'interfaccia utente di Game Base e delle schede Trofei, oltre a nuove opzioni di accessibilità come l'audio mono per le cuffie. L'aggiornamento riguarderà anche la PlayStation App con l'arrivo della dark mode con un tema scuro e il supporto per nuove lingue tra cui portoghese, finlandese, svedese, turco, greco, tailandese e cinese (tradizionale e semplificato).

Sony parla inoltre del supporto per la frequenza di aggiornamento variabile su PS5, il VRR sarà disponibile su PlayStation 5 "nei prossimi mesi", a questo proposito la compagnia sottolinea che "i giochi per PS5 pubblicati in precedenza potranno essere completamente ottimizzati per VRR tramite una patch di gioco, mentre i giochi in uscita in futuro potrebbero includere il supporto della VRR già al momento del lancio." Presente anche la possibilità di attivare il VRR per i giochi che non lo supportano, con risultati però variabili e non garantiti.