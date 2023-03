PS5: aggiornamento del DualSense e trasferimento dati via Wi-Fi, adesso si può fare

Il nuovo aggiornamento firmware 7.0 di PlayStation 5 porta in dote tra le altre cose anche la possibilità di effettuare l'aggiornamento del DualSense in modalità wireless e di trasferire dati tra due console con il Wi-Fi.

Con questo aggiornamento diventa dunque possibile trasferire giochi, dati salvati, impostazioni utente, screenshot e video catturati tra due PlayStation 5 utilizzando una connessione Wi-Fi (a patto che le due console siano connesse alla stessa rete locale) anziché tramite cavo LAN, opzione che resta comunque disponibile. Il trasferimento può essere fatto sia in fase di configurazione che in un secondo momento, senza perdere alcun dato sulla PS5.

Altra novità riguarda la possibilità di aggiornare il controller DualSense di PS5 tramite wireless senza bisogno di connettere il controller alla console con il cavo USB. Sony avvisa però i giocatori: "Se riscontri dei problemi con l’aggiornamento wireless del software, aggiornalo collegando il tuo controller alla console PS5 tramite il cavo USB."

Il firmware 7.0 aggiunge anche la compatibilità con Discord (ecco come collegare Discord a PS5) per la chat vocale e apporta migliorie al supporto VRR, non mancano poi una serie di novità per l'avvio dei giochi in formato fisico e digitale su PS5. Tante aggiunte dunque per il sistema operativo della console Sony, che si aggiorna ed espande con nuove funzionalità.