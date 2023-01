PS5: l'aggiornamento firmware 7.0 esce a marzo con Beta a febbraio?

Il 12 gennaio, Sony ha pubblicato il firmware 6.50 per PS5, questo update porta in dote il supporto per il DualSense Edge (in uscita a fine mese) ma secondo alcune indiscrezioni presto arriverà anche l'aggiornamento 7.0, seguito da una Beta.

A rivelarlo è il "solito" PlayStation Game Size che ripercorre la storia degli aggiornamenti di PlayStation 5 pubblicando la cronologia dei firmware pubblicati dal 2021 ad oggi:

Update 03.00.00: 14 aprile 2021 (+3 Update)

Update 04.00.00: 15 settembre 2021 (+4 Update)

Update 05.00.00: 23 marzo 2022 (+3 Update)

Update 06.00.00 Beta: 8 agosto 2022

Update 06.00.00: 7 settembre 2022 (+2 Updates

A gennaio 23 è la volta dell'aggiornamento 6.50 ma un nuovo firmware dovrebbe arrivare a breve, nello specifico parliamo dell'aggiornamento 07.00.00 che dovrebbe fare il suo debutto a marzo, preceduto da una Beta nel mese di febbraio. Non sappiamo ancora quali saranno le novità di questo aggiornamento ma trattandosi di un Major Update è probabile che Sony stia lavorando per introdurre nuove opzioni e funzionalità richieste dalla community, oltre a fixare bug e problemi minori "sotto il cofano".

Nel frattempo vi consigliamo di installare quanto prima l'aggiornamento 6.50 uscito oggi, sopratutto se avete intenzione di acquistare il nuovo controller DualSense Edge, disponibile dal 26 gennaio 2023 in Europa.