PS5: il nuovo aggiornamento nasconde un segreto nel menu, lo avete già scoperto?

A inizio novembre Sony ha pubblicato l'aggiornamento software 23.02-08.20.02.06 per PS5, questo firmware migliora la stabilità e ottimizza le prestazioni del sistema operativo, ma nasconde anche un segreto che magari non tutti hanno notato ad una prima occhiata.

La schermata di shutdown ha subito una piccola modifica: provando a mettere la PS5 in modalità riposo o spegnendo la console vi accorgerete che la sagoma della PS5 visualizzata sul lato destro dello schermo è cambiata.

Adesso, viene mostrata una luce centrale più intensa eliminando del tutto le scocche laterali, questo perché la nuova PS5 presenta un design sostanzialmente diverso rispetto alla "vecchia" versione della console, in questo modo la nuova animazione si adatta meglio ad entrambi i modelli senza differenze estetiche di alcun tipo nel design utilizzato nel menu.

Si tratta di una modifica assolutamente minima e probabilmente molti non ci faranno neppure caso. Per visualizzare la nuova animazione è necessario aver aggiornato la PS5 con il firmware 23.02-08.20.02.06 uscito l'8 novembre.

La nuova PlayStation 5 Slim è ora disponibile in Nord America mentre la data di lancio per l'Europa non è ancora stata comunicata, non ci resta quindi che attendere informazioni da Sony per scoprire quando questo modello verrà commercializzato anche nel nostro continente.