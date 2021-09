PS5 ultimo aggiornamento: qual è la più recente versione da scaricare?

Dalla sua uscita nel novembre 2020, PlayStation 5 ha già ricevuto vari aggiornamenti firmware volti non solo a migliorarne le prestazioni, ma anche ad introdurre nuove feature in grado di arricchire l'esperienza offerta da Sony ai propri fan con la sua ultima console casalinga.

Qual è il più recente aggiornamento firmware disponibile per PlayStation 5? Si tratta del firmware Beta 2.0-04.00.00 per PS5 che, tra le varie novità, introduce l'attesissima possibilità di poter utilizzare le unità SSD M.2 per espandere la memoria della console. Tra le altre aggiunte, non manca il supporto all'Audio 3D per gli speaker di TV e monitor e migliorie per la scheda Amici. Novità anche per le liste Trofei con il nuovo firmware PS5: i trofei e relative descrizioni verranno disposti in verticale rendendo più semplice e scorrevole la loro lettura e verrà implementato un perfezionamento al relativo sistema di tracciamento dei trofei sia per PS4 che per la nuova console.

Bisogna tuttavia specificare che al momento il firmware 2.0-04.00.00 è disponibile in Beta soltanto per una ristretta cerchia di Paesi ed utenti selezionati di Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Regno Unito e Giappone. Il programma Beta non è disponibile in Italia, rendendo quindi inevitabile attendere l'uscita ufficiale del nuovo aggiornamento, che per adesso è sprovvisto di una data.