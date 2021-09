PS5: l'aggiornamento di settembre è disponibile per il download da oggi

A poche ore dall'annuncio del nuovo aggiornamento di PlayStation 5, Sony rende disponibile per il download l'update di settembre per PS5 e PS5 Digital Edition. Ma quali migliorie porta in dote questo atteso firmware per la console next-gen?

Certamente tante le novità, dalle ottimizzazioni all'interfaccia per migliorare l'esperienza utente (come le migliorie a Game Base e la possibilità di personalizzare il Centro di Controllo) fino al tracker dei trofei, inoltre viene aggiunto lo strumento di verifica della risoluzione di PlayStation Now (720p o 1080p) con un test che permette di risolvere eventuali problemi di connessione.

L'aggiornamento PS5 di settembre aggiunge il supporto Audio 3D per gli altoparlanti della TV e la compatibilità con gli SSD M.2 per espandere la memoria di PlayStation 5. Anche la PlayStation App si aggiorna con la possibilità di giocare in Remote Play anche in 3G, 4G e 5G, senza bisogno di una connessione Wi-Fi.

Si tratta di un major update che introduce tante novità estetiche e funzionali, ottimizzando e migliorando funzioni già presenti nel sistema operativo oltre a portare in dote nuove caratteristiche come la compatibilità Audio 3D con gli speaker del televisore. Inoltre vengono risolti e bug e problemi minori con l'obiettivo di migliorare la stabilità durante l'utilizzo di giochi e applicazioni.

Il rollout dell'aggiornamento di settembre inizierà nella mattinata del 15 settembre e presto dovreste riceverete la notifica di disponibilità del nuovo firmware.