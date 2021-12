PS5, aggiornamento di sistema disponibile: arriva l'update 21.02-04.50.00

È giorno di aggiornamenti nell'universo videoludico console! Il mese di dicembre si è infatti aperto con la pubblicazione del nuovo firmware 13.2.0 di Nintendo Switch, ma non solo.

A breve distanza dall'update della console ibrida, anche l'hardware next gen di Sony accoglie infatti un nuovo aggiornamento di sistema. Nello specifico, si tratta del firmware 21.02-04.50.00, ora disponibile per il download su PlayStation 5. Per poter procedere con l'installazione, i giocatori non dovranno attendere molto: le dimensioni del file sono infatti decisamente contenute.

L'update 21.02-04.50.00 di PS5 pesa solamente 914 MB e non porta dunque con sé grandi novità sul fronte delle funzionalità dell'hardware Sony. Nel descrivere le finalità dell'update, il colosso nipponico si limita in effetti ad annunciare un generico miglioramento delle performance di sistema di PlayStation 5. Nessun ulteriore dettaglio in merito è stato condiviso dal team di Sony. Il firmware datato 1 dicembre 2021 può già essere scaricato dai giocatori.



Nel frattempo, l'update all'App PS5 di YouTube ha invece introdotto alcune novità molto apprezzate, come la possibilità di sfruttare l'HDR anche mentre si riproducono filmati impostati in risoluzione 4K e con frame rate a 60 fps. Molto richiesta dalla community, la feature è stata introdotta senza particolari annunci da parte di Google o Sony.