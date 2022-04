PS5: l'aggiornamento per il VRR è disponibile a sorpresa per alcuni utenti

Sembra che il rollout dell'aggiornamento per il VRR su PlayStation 5 sia in realtà già iniziato, in maniera piuttosto silenziosa. Sul forum di ResetERA diversi possessori di PS5 affermano di avere attiva l'opzione per il VRR dopo aver scaricato un aggiornamento non notificato dalla console.

L'aggiornamento in questione sembra essere un mini update che si limita a sbloccare la funzionalità su PS5 e PS5 Digital, non si tratterebbe di un aggiornamento classico e sembra non comparire nella lista degli ultimi update, anche la notifica di download e installazione non compare in tutti i casi ma l'aggiornamento sembra installato e funzionante.

Con ogni probabilità Sony ha iniziato la fase di Soft Launch, pubblicando l'update sui server per distribuirlo a scaglioni, così da non creare problemi all'infrastruttura. E del resto sono già disponibili anche le patch per alcuni giochi, ad esempio Marvel's Spider-Man supporta ora il VRR, così come Resident Evil Village è stato aggiornato per il VRR su PlayStation 5.

Su Everyeye.it trovate la guida per attivare il VRR su PlayStation 5, ricordiamo che i giochi devono essere patchati per poter supportare questa opzione, tra i primi titoli compatibili troviamo Godfall, DiRT 5, Marvel's Spider-Man Remastered e Marvel's Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank Rift Apart, Devil May Cry 5 Special Edition, Call of Duty Vanguard e Call of Duty Black Ops Cold War.