PS5: ad agosto un nuovo State of Play tutto dedicato ai giochi PlayStation 5?

L'E3 2020 sarà pure stato cancellato, ma l'estate che ci attende sarà ugualmente caldissima, e non solo per il clima. La maggior parte dei publisher si è già riorganizzata e si appresta ad ospitare un gran numero di eventi digitali.

Gli Inside Xbox a cadenza mensile con il reveal di first party come Halo Infinite fissato a luglio, l'EA Play 2020, il Night City Wire di Cyberpunk 2077 dell'11 giugno l'EA Play 2020 del 12 giugno e l'Ubisoft Forward del 12 luglio sono solamente alcuni degli appuntamenti previsti. Sappiamo per certo che il Summer Game Fest di Geoff Keighley ospiterà anche degli eventi di Sony, anche se questi non sono ancora stati annunciati. Un prezioso indizio ci è stato fornito dal giornalista Jeff Grubb, che qualche giorno fa ha anticipato la messa in onda di un nuovo PlayStation State of Play per il 4 giugno, che fungerà da "vigoroso showcase per la next-gen". In molti sperano che si tratti del tanto atteso reveal di PS5, sebbene non ci siano ancora conferme in merito.

Ebbene, il noto giornalista è tornato su Twitter per aggiornare il suo calendario, affermando che per il mese di agosto ci sarebbe in programma un ulteriore State of Play, che dovrebbe ospitare i giochi per PlayStation 5. Ribadiamo nuovamente che Sony non ha ancora confermato nessuno dei due eventi, né quello del 4 giugno (che secondo Grubb potrebbe subire dei ritardi a causa del Coronavirus), né quello "nuovo" di agosto. È pur vero, tuttavia, che con la nuova generazione che incombe non ci stupiremmo affatto se il colosso giapponese stesse pianificando multipli appuntamenti nel corso dell'estate come marcia di avvicinamento a PS5.

In attesa di comunicazioni ufficiali, vi ricordiamo che abbiamo già avuto un assaggio della prossima generazione di Sony con la Tech Demo dell'Unreal Engine 5 in real-time su PS5.