PS5 in aiuto dei giocatori: mappe e suggerimenti personalizzati in un brevetto

Mentre le nuove scorte di PlayStation 5 continuano ad esaurirsi con rapidità, la community videoludica non cessa di avvistare interessanti brevetti depositati da Sony.

Tra questi ultimi, ha in particolare trovato spazio un sistema di creazione di mappe e suggerimenti personalizzati volti ad aiutare gli utenti che si trovano in difficoltà con un particolare titolo. La meccanica ha la propria base in una massiccia raccolta di dati relativi alle sessioni di gioco degli appassionati impegnati sul medesimo gioco. Grazie ad un database dei pattern più comuni utilizzati per superare un dato ostacolo, PlayStation 5 potrebbe poi veicolare una sorta di supporto personalizzato per ogni utente che il sistema ritiene essere in difficoltà con il superamento di una specifica sezione della produzione.



Un sistema di supporto sicuramente peculiare, ma che, almeno per il momento, trova spazio esclusivamente all'interno di un brevetto. Non è detto infatti che in futuro Sony decida di dare effettivamente spazio all'idea con una sua concreta applicazione su PS5. L'implementazione di una tale tecnologia potrebbe del resto anche sollevare problematiche in tema di privacy, come accaduto proprio di recente con la raccolta dati dalla versione PC di Days Gone, criticata da moltissimi giocatori intenzionati a vivere l'avventura in motocicletta di Deacon St. John.