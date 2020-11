PS5 è l'alba di una nuova generazione: il messaggio di Jim Ryan ai fan

Dalle colonne del PlayStation Blog, il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, pubblica una lettera aperta indirizzata a tutti i fan per l'uscita di PlayStation 5.

Il massimo esponente di SIE esordisce nel suo pensiero ringraziando tutti coloro che, in questo difficile periodo, hanno supportato attivamente Sony e incoraggiato la compagnia a dare il massimo, a cominciare ovviamente dalla divisione PlayStation impegnata nel lancio della prossima generazione di console.

Lo stesso Ryan sottolinea inoltre come "non abbiamo mai avuto un momento di esitazione nella nostra missione: creare una console di ultima generazione progettata per entusiasmare sia i gamer che gli sviluppatori. Sapevamo anche che per i gamer e la stampa sarebbe stato quasi impossibile sperimentare le funzionalità next-gen (per colpa dell'emergenza Coronavirus, ndr), come il feedback aptico del controller wireless o l’audio 3D coinvolgente, in un universo segnato dal distanziamento sociale. Tuttavia, già da questa sera, in alcune aree geografiche i giocatori accenderanno per la prima volta la propria console PlayStation 5 e potranno scoprire di persona queste funzionalità innovative".

In base a quanto rimarcato da Jim Ryan, quindi, il più grande rammarico per SIE e per l'intera divisione PlayStation è stato quello di non aver potuto organizzare eventi "dal vivo" per mostrare al pubblico le funzionalità del controller DualSense. Ad ogni modo, manca ancora poco per il gran debutto sul mercato europeo di PS5, previsto per il 19 novembre. Nel frattempo, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di PlayStation 5 a firma di Francesco Fossetti.