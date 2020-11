PS5: alcune unità soffrono del problema del Coil Whine

Sono moltissimi i videogiocatori statunitensi che hanno già avuto l'opportunità di mettere le mani su PlayStation 5, dal momento che il lancio ufficiale nel paese è avvenuto nella giornata di ieri.In queste ore sono tuttavia emerse alcune segnalazioni negative a causa di alcuni malfunzionamenti delle prime console prodotte e distribuite da Sony.

Stando ai nostri rilevamenti, PlayStation 5 è una console poco rumorosa. Non può certamente dirsi completamente silenziosa, ma il rumore che emette durante il gaming non risulta essere fastidioso. In un topic su Reddit, in ogni caso, ci sono molti giocatori che si lamentano del problema del Coil While: per chi non lo sapesse, con questo temine si indica un piccolo, ma fastidioso ronzio causato dalla vibrazione dei componenti elettronici attraversati dall'elettricità. La sua percezione può essere soggettiva, oltre che dipendere in larga parte dalla distanza della console, dalla configurazione della stanza e da altri fattori.

Fatto sta che, a giudicare dalle testimonianze, i modelli di PlayStation 5 soggetti a questa problematica sembrano essere parecchi. Un giocatore l'ha anche documentato in un video, che potete trovare in cima a questa notizia. Prima di lasciarvi alla visione, vi ricordiamo che PS5 verrà lanciata in Italia il 19 novembre.