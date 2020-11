PS5: alcune ventole sono più rumorose di altre, ecco perché

Se vi state chiedendo come mai la vostra nuova PlayStation 5 sia più rumorosa rispetto a quella dei vostri amici, potremmo avere la risposta che state cercando. Stando infatti ad una recente indagine del portale francese Lesnumeriques, sembrerebbe che non tutte le console Sony montino la stessa identica ventola.

Come spesso accade in ambito tecnologico, capita che i prodotti non siano perfettamente uguali tra loro e che alcuni di essi utilizzino componenti leggermente diversi. Spesso questi lievi cambiamenti non hanno alcun impatto sul funzionamento del prodotto ed è quasi impossibile accorgersene, in altri casi si può invece notare la differenza. Nella seconda categoria troviamo anche le ventole di PlayStation 5, dal momento che all'interno delle console si possono trovare due diversi tipi di ventola, ciascuno con un livello di rumorosità diverso. Va precisato che la differenza tra le due ventole non è incredibile, visto che parliamo di 39 dB per la meno rumorosa (quella a sinistra nella foto in calce alla notizia) e 43 dB per la seconda (quella a destra nella foto qui sotto). Nel caso in cui ve lo stiate chiedendo, ciò non ha nulla a che fare con il coil whine di PS5, che è un rumore completamente slegato dalla ventola e che viene emesso dai componenti della console quando questa è sotto sforzo.

