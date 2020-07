PS5: almeno 120 milioni di console distribuite in cinque anni secondo DigiTimes

Secondo quanto riportato dal DigiTimes, vari fornitori e assemblatori di Taiwan avrebbero riportato le stime di distribuzione di Sony per PlayStation 5, a quanto pare la compagnia si aspetta di distribuire almeno 120 milioni di console in cinque anni.

Cinque anni sarebbe la durata stimata del ciclo vitale di PlayStation 5, leggermente inferiore dunque rispetto a PlayStation 4 che festeggerà a novembre il suo settimo anno di vita. Sony sembra stia puntando a vendite (unità distribuite) comprese tra i 120 e 170 milioni di pezzi entro il 2025, numeri apparentemente piuttosto elevati se consideriamo che PS4 ha raggiunto solo nel 2020 l traguardo dei 110 milioni di pezi distribuiti.

Del resto secondo Bloomberg e altre testate finanziarie Sony ha raddoppiato la produzione di PS5 e dieci milioni di unità sono in preparazione per il lancio a fine anno, il colosso giapponese prevede di produrre a ritmi sostenuti così da non avere problemi di scorte, certo è difficile capire se effettivamente ci sarà margine per riuscire a piazzare nuovamente oltre 100 milioni di pezzi in un periodo come questo e negli anni successivi, che non si prospettano economicamente floridi anche a causa dell'emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio i bilanci di moltissimi paesi e dei consumatori.