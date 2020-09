PS5 da Aloy a Miles Morales: una fan art celebra gli eroi dei giochi nextgen

Dopo aver immortalato gli eroi dei giochi PS5 in una fan art, l'utente di Twitter conosciuto come OBlackThunderO ci prende gusto e realizza una nuova immagine che celebra i personaggi dei titoli nextgen mostrati da Sony all'ultimo Showcase e all'evento The Future of Gaming di giugno.

L'appassionato del Monolite Nero si è riallacciato all'ultimo messaggio di Sony con le scuse per il caos dei preordini di PS5, rispondendo scherzosamente sui social di ricevere un gioco PS5 gratis tra quelli mostrati fino ad oggi dal colosso tecnologico giapponese come una sorta di "compensazione" per i disagi causati nelle prenotazioni della console.

La composizione fan made realizzata da OBlackThunderO è dominata da Aloy, la protagonista di Horizon Zero Dawn e del sequel crossgen Horizon Forbidden West su PS4 e PS5. Il collage dell'utente di Twitter comprende anche gli eroi di Ratchet & Clank Rift Apart, Kena Bridge of Spirits, Spider-Man Miles Morales e GodFall. A rappresentare il remake di Demon's Souls in esclusiva PS5 troviamo invece il possente drago ammirato nel reveal trailer.

Cosa ne pensate di questa immagine fan made? Prima di leggere i vostri commenti, vi rimandiamo al nostro speciale sul PlayStation 5 Showcase e ricordiamo a chi ci segue che PS5 sarà disponibile dal 19 novembre nella doppia versione con lettore di dischi e Digital Edition.