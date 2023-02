PS5 sempre più in alto, Pokémon di nuovo il più venduto: nuove classifiche dal Giappone

Il sempre più consistente aumento delle scorte PlayStation 5 in tutto il mondo sta facendo sentire sempre di più i propri effetti, con le vendite della console Sony che continuano a crescere. Ciò riguarda anche il mercato giapponese, dove PS5 si conferma ancora una volta leader della classifica hardware.

Sette giorni prima PS5 era in cima alle vendite hardware in Giappone con 53.256 unità, adesso nella settimana che si è conclusa lo scorso 5 febbraio la piattaforma Sony si mantiene al primo posto con numeri ancora più grandi: in totale sul suolo nipponico sono state piazzate ulteriori 76.450 unità di PS5 Standard, a cui si aggiungono le 16.576 PS5 Digital (una settimana prima ne erano state vendute 9652), per un totale di 93.026 console. Tra le due piattaforme si ritrova invece Nintendo Switch OLED, con 32.780 console vendute.

Un risultato senza dubbio notevole, sebbene in termini software la nuova Top 10 sia questa volta totalmente dominata da giochi per Nintendo Switch. Pokémon Scarlatto e Violetto si riappropriano della prima posizione, venendo poi seguiti da altri due sempreverdi quali Splatoon 3 e Mario Kart 8 Deluxe. Ecco di seguito la classifica completa e numero di copie piazzate:

Pokémon Scarlatto e Violetto - 31.191 Splatoon 3 - 14.298 Mario Kart 8 Deluxe - 13.858 Fire Emblem Engage - 12.920 Story of Seasons A Wonderful Life - 9522 Minecraft - 7723 Nintendo Switch Sports - 7461 Mario Party Superstars - 6346 Super Smash Bros. Ultimate - 6128 Momotaru Densetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! - 4480

Come sappiamo, non è affatto rare vedere le Top 10 monopolizzate da produzioni Switch in Giappone, e considerate tutte le novità mostrate al Nintendo Direct di febbraio 2023, e relative alla prima metà dell'anno, è estremamente probabile che la celebre console ibrida continuerà ad essere protagonista assoluta delle classifiche software del Sol Levante anche nei prossimi mesi.