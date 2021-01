PS5 su Amazon il 13 gennaio? I link da tenere d'occhio per l'acquisto

Da qualche giorno si parla con insistenza di nuove scorte PlayStation 5 in arrivo questa settimana, con particolare focus su Amazon che dovrebbe avere nuove console disponibili nella giornata di mercoledì 13 gennaio.

Non abbiamo al momento alcuna conferma a riguardo e dunque prendete quanto riportato con le dovute precauzioni, c'è da dire che i precedenti restock di PS5 sono avvenuti sempre di giovedì dunque la data del 13 gennaio potrebbe non essere corretta, in ogni caso vi lasciamo qui sotto i link da monitorare su Amazon Italia.

PS5 su Amazon quando torna

Ribadiamo come non ci siano assolutamente conferme su un nuovo stock di PS5 disponibile su Amazon nelle prossime ore, si tratta solamente di rumor che potrebbero magari essere legati ad altri paesi come il Regno Unito e non essere dunque validi per l'Italia.

Secondo alcune voci provenienti dall'Asia, Sony rafforzerà la distribuzione di PS5 a gennaio partendo proprio dal Giappone e coinvolgendo poi anche Europa e Stati Uniti, il flusso distributivo dovrebbe regolarizzarsi tra febbraio e marzo, a quel punto trovare una PlayStation 5 in vendita risulterà certamente più semplice.

In ogni caso, lo spazio commenti qui sotto è aperto per qualsiasi segnalazione che possa risultare utile ai membri della community di Everyeye.