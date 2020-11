PS5 su Amazon: consegna dopo Natale per gli ordini del 19 novembre

Dopo una lunga, lunghissima idea, PS5 è tornata disponibile su Amazon.it il 19 novembre solamente per pochissimi minuti salvo poi andare nuovamente sold-out. Ma quando saranno spedite le console in questione?

Secondo quanto riportato da alcuni nostri lettori, gli ordini effettuati quest'oggi su Amazon riportano come data di consegna il periodo compreso tra il 27 e il 29 dicembre, dunque dopo Natale ed entro la fine dell'anno. Certo è probabile che Amazon possa anticipare la data di spedire e fare in modo di consegnare la console in tempo per le festività, nessuna certezza però a riguardo.

E voi siete riusciti a prenotare PlayStation 5 su Amazon oggi? In questo caso fateci sapere la data di consegna stimata dell'ordine nello spazio qui sotto dedicato ai commenti. La console è tornata in vendita questa mattina anche presso altri rivenditori come Euronics, Unieuro e Mediaworld, anche in questo caso con spedizione prevista nel corso del mese di dicembre, evidentemente non ci sono console pronte per essere distribuite in questo momento o nei prossimi giorni.

Nel momento in cui scriviamo PlayStation 5 non è disponibile in preordine e tutti i rivenditori online riportano il sold-out, impedendo di aggiungere la console al carrello e di completare l'acquisto.