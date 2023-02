PS5 su Amazon.it: stop al sistema di acquisto su invito?

Introdotto la scorsa estate, il sistema di acquisto su invito per comprare la PS5 su Amazon non è mai stato particolarmente apprezzato dai clienti italiani, inoltre non tutti hanno ricevuto l'invito dopo averne fatto richiesta e forse non lo riceveranno mai più.

Anzi se avete un invito "in sospeso" per l'acquisto di una PS5 o PS5 Digital Edition, probabilmente riceverete un messaggio come quello giunto questa mattina nella casella email di un membro dello staff di Everyeye.it. "Gentile cliente, ti contattiamo in relazione alla tua richiesta di invito per l'acquisto di PlayStation 5 PS5 Standard + Horizon Forbidden West. Vogliamo informarti che questo articolo non è più disponibile e non sappiamo quando e se lo sarà in futuro, dunque non saranno trasmessi ulteriori inviti per acquistarlo."

C'è da dire che non è chiaro se l'interruzione del sistema di acquisto su inviti riguardi solamente questo specifico prodotto, ovvero il bundle PS5 con Horizon Forbidden West, un pacchetto uscito a febbraio 2022 e ormai discontinuo (non più in produzione) o se in effetti questo sistema di acquisto sia stato definitivamente abbandonato per quanto riguarda la console Sony

Provando a navigare su Amazon.it in cerca di una PS5, la possibilità di richiedere l'invito non compare su nessuna console PlayStation 5 mentre è ancora attivo per PlayStation VR2, acquistabile solo su invito a causa dell'elevata richiesta e della scarsa disponibilità. In attesa di capire meglio la situazione, fateci sapere se qualcuno di voi ha ricevuto la stessa email in queste ore.