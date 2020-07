PS5 su Amazon Italia: console e accessori non ancora disponibili per il preordine

Amazon Italia ha aperto i preordini di PlayStation 5? Non ancora ma il colosso dell'eCommerce ha comunque inserito in listino la console e gli accessori, mentre non sono ancora disponibili le pagine prodotto dei singoli giochi.

Dalla pagina PS5 su Amazon.it è possibile accedere alle pagine dedicate alla console (Standard e Digital Edition) e alle periferiche come la Telecamera HD, il Controller DualSense con basetta di ricarica e l'Headset Pulse 3D Wireless.

Preordini PS5

Sebbene le pagine prodotto siano effettivamente raggiungibili allo stato attuale non è possibile effettuare preordini e gli articoli non hanno prezzo e data di uscita. Totalmente assenti invece i giochi, alcuni titoli PS5 come Gran Turismo 7 e Ratchet & Clank Rift Apart sono già apparsi su Amazon USA, Amazon Canada e Amazon Australia ma non ancora nel nostro paese.

Con ogni probabilità Amazon.it si sta preparando per farsi trovare pronto all'apertura dei preordini, il momento non dovrebbe essere troppo lontano secondo vari insider che hanno previsto novità in arrivo entro breve. Sarà davvero così o dovremo attendere agosto per poter preordinare la nuova console Sony, oppure nei prossimi giorni sapremo tutto su prezzo e data di uscita di PS5?