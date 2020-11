PS5: Amazon Italia sta iniziando a spedire le console preordinate

Stando a varie segnalazioni che ci sono arrivate, Amazon Italia sembra aver iniziato a spedire le PlayStation 5 ai clienti nella notte e nelle primissime ore del mattino di oggi, mercoledì 18 novembre.

Molti ordini riportano ancora una data di consegna compresa tra il 20 e il 23 novembre, il colosso dell'eCommerce ha però iniziato a spedire le console in base alle testimonianze di alcuni nostri lettori, se anche il vostro ordine risulta in spedizione aspettiamo altre segnalazioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Non è escluso che alcuni possano dunque ricevere PS5 nel giorno di lancio (fissato per giovedì 19 novembre) o al più tardi nella giornata di venerdì 20 novembre, del resto Amazon aveva fatto capire l'intenzione di anticipare le spedizioni di PS5 così da rispettare pienamente il day one. La maggior parte degli ordini sembrava essere in evasione e consegna "entro lunedì 23 novembre", non è escluso però che le cose siano cambiate nelle scorse ore.

Il 19 novembre Amazon.it metterà in vendita altre PS5 disponibili a partire dalle ore 13:00, non sappiamo però se queste saranno spedite subito o se sarà necessario attendere, presumibilmente la priorità verrà data a coloro che hanno già effettuato il preordine ma si tratta solamente di una supposizione.