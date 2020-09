PS5: al via su Amazon i preordini per DualSense, Cuffie Pulse 3D e Telecomando

Dopo aver aperto i preordini di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition, rimaste in vendita solamente per pochi minuti, Amazon Italia mette in vendita ora anche gli accessori PS5, tra cui il Controller Wireless DualSense e le Cuffie 3D Pulse.

Di seguito trovate i link per acquistare i singoli accessori, ma fate in fretta perchè il rischio sold-out è alto, come accaduto con le due versioni della console, rimaste in vendita solamente pochi minuti.

PS5 e Accessori su Amazon.it

PlayStation 5 è il prodotto più venduto su Amazon.it limitatamente alla categoria Videogiochi, sono bastati pochi minuti alla console Sony per raggiungere questo risultato, mentre la Digital Edition occupa la quarta posizione della classifica. Tutti gli accessori disponibili prevedono la disponibilità al lancio con consegna garantita entro il 19 novembre, controllate in ogni caso sempre le note e le tempistiche di spedizione dopo aver effettuato il vostro ordine.