PS5, Amazon si prepara al lancio: aggiornati i preordini negli USA

Manca ormai davvero pochissimo al lancio di PlayStation 5, con alcuni mercati - tra cui Stati Uniti d'America e Giappone - che attendono la console a partire dal prossimo giovedì 12 novembre.

Con l'approssimarsi della scadenza, Amazon USA si prepara a gestire la mole di preordini registrati dall'utenza di appassionati a partire dal mese di settembre. In particolare, il colosso dell'e-commerce sta progressivamente provvedendo ad aggiornare lo status delle prenotazioni, corredandole della conferma della data di consegna di PlayStation 5. Come è possibile verificare dal Tweet disponibile in calce a questa news, Amazon USA punta a portare il nuovo hardware nelle case dei videogiocatori in tempo per il Day One. I preordini del pubblico statunitense stanno infatti venendo registrati come in consegna entro le ore 20:00 del 12 novembre.



Al momento, Amazon Italia ancora non ha provveduto ad aggiornare lo status dei preordini di PlayStation 5, molti dei quali vengono dati in consegna anche per date successive al Day One, come lunedì 23 novembre. Tuttavia, è probabile che il sito di e-commerce provvederà a fare lo stesso man mano che la data di lancio prevista per l'Italia - ovvero il 19 novembre - si avvicinerà. Di recente, infatti, Amazon Italia ha aggiornato i preorder di Xbox Series X, confermando anche in questo caso l'invio in tempo per il Day One.