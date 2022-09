PS5 su Amazon: quando arrivano gli inviti, quanto tempo ci vuole dopo la richiesta?

Da qualche giorno PS5 è in vendita su Amazon a prezzo scontato, PlayStation 5 in bundle con Horizon Forbidden West costa 531.81 euro invece di 559.99 euro, ma l'acquisto è riservato solamente a coloro che hanno ricevuto l'invito. Lo avete già richiesto e non avete ancora ricevuto nulla?

La pagina di PS5 su Amazon non è particolarmente aggiornata e riporta solamente che "i prossimi inviti saranno inviati l'1 settembre ai clienti idonei, fino a esaurimento scorte", la data in questione è ormai passata e in pochi sembrano aver ricevuto l'invito da parte di Amazon.



Il colosso dell'eCommerce si limita a ribadire che "per garantire che il maggior numero possibile di clienti autentici possano acquistare questo articolo molto richiesto, lo vendiamo su invito. Se invitato all'acquisto, riceverai un'e-mail quando l'articolo sarà disponibile. Non tutte le richieste saranno accolte."



L'ultima frase è certamente importante e mette in chiaro come non tutte le richieste verranno soddisfatte, dunque la richiesta dell'invito non da automaticamente diritto all'acquisto di PlayStation 5. I criteri sembrano essere casuali e non conta da quanto tempo si è cliente Amazon o quanti soldi abbiamo speso negli ultimi tempi. Per quanto riguarda invece i tempi, anche in questo caso si parla di tempistiche non universali, c'è chi ha ricevuto l'invito il primo settembre, chi durante lo scorso fine settimana e chi invece sta ancora aspettando.



Se non siete idonei all'acquisto non riceverete nessuna comunicazione da parte di Amazon e questo sta lasciando molti clienti con il dubbio, in quanto non è chiaro se la propria richiesta non è stata presa in considerazione o se semplicemente bisogna attendere l'arrivo di ulteriori inviti.



Siete riusciti a comprare la PS5 su Amazon tramite il sistema a inviti oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.