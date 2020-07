PS5 su Amazon: parte il review bombing su peso, design e specifiche

Ricevuta la notizia dell'apertura su Amazon USA della pagina dedicata a PS5, diversi utenti del celebre store digitale hanno deciso di partecipare a un insolito review bombing, seppur con finalità e "scuse" diverse da quelle che caratterizzano iniziative analoghe come quelle che interessano portali come Metacritic.

Le finte recensioni utente pubblicate sul portale statunitense di Amazon rappresentano infatti l'ampio caleidoscopio di emozioni, speranze e sensazioni provate da chi sta aspettando con impazienza l'uscita di PlayStation 5 prevista per fine 2020.

L'esempio emblematico della singolare natura di questo review bombing è offerto dal commento più votato dalla community, ovvero la fittizia recensione di tal "Mr Bean" che invita gli utenti a "non comprare PS5 di seconda mano" perchè "l'ho acquistata il 5 luglio del 2035 ma la console era piena di graffi dentro la confezione. E poi avrebbero dovuto attenersi al nero di PS4 o al verde lime di PS6. Anche in giochi in 4K sembrano così datati sulla mia TV in realtà aumentata da 100K".

Parallelamente ai commenti simpatici e sarcastici troviamo poi le recensioni di chi, con toni decisamente più polemici, ha voluto manifestare la propria contrarietà per il design della console nextgen di Sony, per le specifiche hardware o persino per il peso di PlayStation 5, un dato emerso da un'informazione condivisa da Amazon Germania con l'apertura della scheda PS5 per i futuri preordini.