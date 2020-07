PS5: anche Amazon USA apre una pagina dedicata a console, accessori e giochi

In attesa di scoprire se i rumor sull'imminente annuncio di data d'uscita e prezzo di PlayStation 5 siano affidabili o solo l'ennesima bufala, l'apertura di un mini-sito su Amazon USA interamente dedicato alla console di prossima generazione Sony lascia ben sperare.

L'enorme pagine, che purtroppo non contiene alcun dettaglio su quando potremo mettere le mani sulla console e a che prezzo, ci ricorda di tutti i titoli annunciati all'evento di qualche settimana fa e mostra quelli che saranno gli accessori disponibili sin dal lancio, ovvero il DualSense, la nuova PlayStation HD Camera, la Charging Station che supporta fino a due controller, il Media Remote e il Pulse 3D Wireless Headset. Tra i giochi citati nel lungo elenco troviamo ovviamente Marvel's Spider-Man Miles Morales, Bugsnax, Hitman 3, Ratchet & Clank Rift Apart, Returnal, Sackboy A Big Adventure, Horizon Forbidden West, Deathloop, Resident Evil Village e tantissimi altri.

Insomma, nulla di realmente nuovo ma di certo da non trascurare. L'arrivo di una pagina simile sul celebre sito di e-commerce è un chiaro segno che qualcosa si stia muovendo ed è probabile che Sony sia davvero in procinto di svelare le tanto attese informazioni su data e prezzo, così da permettere ai negozi fisici e digitali di tutto il mondo di dare ufficialmente il via alle prenotazioni.

Sapevate che Ubisoft potrebbe aver svelato il periodo di lancio di PS5 e Xbox Series X con le date dei giochi annunciate all'Ubisoft Forward?