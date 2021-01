PS5 e Animal Crossing tra i più popolari su Twitter Gaming del 2020

Sul blog ufficiale di Twitter è apparsa la classifica degli argomenti più popolari nel corso del 2020 nella sezione gaming, all'interno della quale troviamo gli eventi e i giochi che più hanno attirato l'attenzione degli utenti.

Ecco di seguito le varie classifiche pubblicate dal social network:

Categorie più gettonate del 2020

Gaming Gaming News Esports Gaming Influencers Playstation Fortnite Call of Duty Minecraft Animal Crossing Xbox

Giochi più citati del 2020

Animal Crossing: New Horizons (@animalcrossing) Fate/Grand Order (@fgoproject) Disney Twisted-Wonderland (@twst_jp) Final Fantasy (@FinalFantasy) Fortnite (@fortnitegame) Ensemble Stars (@ensemble_stars) Knives Out (@game_knives_out) Genshin Impact (@GenshinImpact) Apex Legends (@PlayApex) Identity V (@IdentityVJP)

Eventi più citati del 2020

The 2020 Game Awards The Future of Gaming on PS5 Event Tokyo Game Show 2020 Niconico Net Chokaigi 2020 Xbox Games Showcase

Come potete notare, hanno avuto una grossa influenza sulle classifiche sia la popolarità di Animal Crossing New Horizons durante la prima quarantena per via dell'emergenza Coronavirus che il lancio di Xbox Series X e PlayStation 5, dal momento che gli eventi più citati sono stati proprio "The Future of Gaming on PS5 Event" e i "The Game Awards 2020". Anche gli eSport hanno avuto una certa importanza nel corso dell'ultimo anno e tra gli eventi più popolari troviamo il League of Legends Worlds 2020, l'EVO Japan 2020 e la Call of Duty League 2020 Championship.

A proposito di classifiche, avete già dato un'occhiata agli Everyeye Awards del 2020?